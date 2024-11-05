Выборы президента стартовали в США: самое главное за 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в США открылся основной день голосования на 60-х президентских выборах. В этом году за пост президента борются действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая от Демократической партии, и бывший президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Ожидается, что выборы станут важным событием, и согласно последним опросам, Харрис опережает Трампа всего на один процентный пункт.

Как проходит голосование К 16:00 по московскому времени (8:00 по восточному времени США) избирательные участки открылись в ряде американских штатов, включая Айову, Луизиану и Оклахому. Кроме того, избиратели могут проголосовать в шести из семи колеблющихся штатов — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Северной Каролине.

В округе Марикопа, центральной части Аризоны, могут возникнуть сложности с голосованием из-за длинных бюллетеней. По информации Washington Post, двусторонний бюллетень размером около 43 на 22 сантиметра содержит много пунктов и вопросов, включая темы расы, абортов и налогообложения. Одна из избирательниц отметила, что потратила на заполнение бюллетеня целых 35 минут. Этот формат может привести к очередям и даже к застреванию бюллетеней в машинах для подсчета голосов. В 2020 году округу Марикопа потребовалось 10 дней, чтобы подсчитать итоги выборов.

Голосование на первых избирательных участках завершится к 2:00 по московскому времени 6 ноября, а последний участок закроется в 9:00 мск. Избиратели могут голосовать как лично, так и по почте. Досрочно проголосовали более 70 миллионов американцев, и по данным проекта UF Election Lab Университета Флориды, 38,2% из них зарегистрированы как демократы, а 36,1% — как республиканцы.

Особенности выборов президента США в 2024 году Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, является первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком в этой роли в истории США. Она ранее занимала пост генерального прокурора Калифорнии и была сенатором от этого штата. Сначала на выборы должен был баллотироваться Джо Байден, но после его выхода из гонки демократы выбрали Харрис. В качестве кандидата в вице-президенты она предложила губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Дональд Трамп, 45-й президент США и бизнесмен, также вновь стремится к посту президента. Его состояние оценивается Forbes в 5,6 миллиарда долларов. Трамп, который выиграл выборы 2016 года и проиграл в 2020-м, в этом году выдвинул сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве своего кандидата в вице-президенты.

Инаугурация нового президента назначена на 20 января 2025 года. Если Трамп выиграет выборы, он станет самым возрастным президентом, вступившим в должность (78 лет, 7 месяцев и 6 дней).

Политические взгляды кандидатов Кандидаты активно обсуждают не только внутренние, но и международные вопросы, включая конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Трамп не раз заявлял о своем намерении быстро завершить конфликт на Украине и предлагает создать демилитаризованную зону. В свою очередь, Харрис подчеркивает важность продолжения поддержки Украины.

Кандидаты по-разному относятся к России: Трамп раньше хвалил Владимира Путина, называя его «шахматистом мирового класса», в то время как Харрис называла его «диктатором-убийцей». Местные власти в России также выразили мнение, что выборы в США становятся инструментом внутриполитической борьбы, и призвали к более конструктивным отношениям.

Ожидается, что результаты голосования будут известны в ближайшие дни, а окончательные итоги подведут в декабре, когда пройдет голосование выборщиков. Чтобы стать президентом, кандидату необходимо получить не менее 270 голосов выборщиков.