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Ученые нашли основной фактор распределения жира в организме

Фото: unsplash

Ученые из Университета Суррея пришли к выводу, что распределение жира в теле непосредственно зависит от пола, уровня гормонов и генетики. Они пришли к выводу, почему мужчины и женщины набирают вес в разных областях.

По их словам, распределение жира зависит от нескольких факторов, включая пол, генетику и гормональный фон. У мужчин имеется склонность накапливать жир в области живота, тогда как у женщин из-за воздействия эстрогена он локализуется на бедрах и ягодицах, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, сообщает PRO Город Будущего.

Но дополнительно эксперты определили, что после менопаузы с падением уровня эстрогена у женщин риск накопления абдоминального жира возрастает.

Генетические особенности тоже сказываются на распределении жира. Особенно это касается женщин, которые могут «наследовать» типы фигуры от родителей.  А стресс через повышение кортизола способен стимулировать отложение жира вокруг талии, когда как плохой сон влечет за собой увеличение жира в абдоминальной области.

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