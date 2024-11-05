На станции «Горный институт» смонтируют информационно-навигационную систему

На станции «Горный институт», где продолжается строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, ведутся работы по установке информационно-навигационной системы. Специалисты наносят полосу в цвет четвертой, оранжевой линии на путевую стену бокового станционного тоннеля по первому пути.

В среднем станционном тоннеле появился современный информационный терминал, оснащенный сенсорным экраном, видеокамерой и динамиками. Под сенсорным экраном расположены две функциональные кнопки: одна с надписью «SOS» для вызова помощи и другая с буквой «i» для получения информации.

Нажав кнопку «SOS», пассажир сможет установить оперативную связь с дежурным сотрудником Ситуационного центра метрополитена. Эта функция предназначена для сообщения о следующих ситуациях:

обнаружение подозрительных предметов, сумок и пакетов, оставленных на объектах метрополитена;

необходимость оказания помощи другому пассажиру;

хулиганские действия со стороны пассажиров;

вызов сотрудников метрополитена или полиции.

При нажатии кнопки «i» пассажир получает возможность оперативно связаться с оператором Информационно-справочного центра метрополитена для уточнения различных вопросов, связанных с работой метрополитена, а также для получения информации о наиболее удобных маршрутах пересадок.