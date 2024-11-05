Вирус Коксаки в России: названы симптомы и способы лечения

Очаги заболевания вирусом Коксаки выявлены в Краснодарском крае и Московской области, хотя информация о заболевании во Владимирской области позже была опровергнута. Существует предположение, что вирус мог быть привезен из Турции, где ранее среди отдыхающих в Белеке были зафиксированы аналогичные случаи. Большинство заболевших вернулись в Россию с симптомами недуга.

По сообщениям, родители обеспокоены распространением вируса Коксаки в детских садах и школах, что может быть связано с возвращением туристов из Турции. Ранее на побережье Белека несколько десятков детей и взрослых обратились в местный госпиталь с высокой температурой, которая почти не поддавалась лечению обычными средствами. Помощь заболевшим оказали только с помощью капельниц, пишут Известия.

Согласно заявлениям Роспотребнадзора, в ответ на появление случаев заболевания в некоторых регионах России планируется проведение утренних осмотров детей в школах и детских садах. В ведомстве подчеркивают, что эти меры становятся обязательными в период сезонного увеличения заболеваемости и включают диагностику на наличие признаков заболевания, таких как кашель, повышенная температура и насморк.

Специалисты напоминают о важности профилактических мер. Для снижения риска заражения необходимо тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, а также избегать контактов с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных или кишечных инфекций.

Сведения о случаях заболевания поступают из Московской области и Краснодарского края, при этом информация о вспышках во Владимирской области была опровергнута Роспотребнадзором.

Вирус Коксаки, как поясняет врач-эксперт Екатерина Демьяновская, относится к семейству энтеровирусов и передается как воздушно-капельным путем, так и через загрязненную пищу, воду или поверхности. Обычно этот вирус «приносится» с курортов, где возникает скопление людей и игнорируются правила гигиены.

Вирус наиболее опасен для детей младше десяти лет и пожилых людей, так как у этих групп он может протекать тяжелее и приводить к осложнениям. Однако в большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно и не представляет серьезной угрозы для здоровья.

Первые симптомы вируса Коксаки включают высокую, не снижающуюся температуру, сильную интоксикацию организма, герпангину, боль в горле и высыпания на конечностях. Инфекционисты также отмечают, что существуют различные формы заболевания, включая гриппоподобные и кишечные симптомы.

Если инфекция не контролируется на первом этапе, могут возникнуть серьезные осложнения. Поэтому врачи советуют немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Ситуация усугубляется тем, что каждый год в России фиксируются случаи заражения вирусом Коксаки, и это происходит чаще всего в летний и осенний периоды. Людям, вернувшимся из Турции или других курортных мест, рекомендуется в течение двух недель внимательно следить за своим состоянием и обращать внимание на возможные симптомы. При их появлении важно своевременно обратиться к врачу и ограничить контакты с окружающими, особенно с маленькими детьми и людьми с ослабленным иммунитетом.