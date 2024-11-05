Индексация пенсий не обеспечит пенсионерам комфортный уровень жизни

После недавней индексации пенсий на 7,5% пожилые граждане России в среднем получают выплаты в размере 23 405 рублей. Однако, как утверждает финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов, данной суммы недостаточно для обеспечения комфортного уровня жизни пенсионеров. Он поделился своим мнением в интервью с «Газетой.Ru».

По словам аналитика, реальные расходы пенсионеров на базовые товары и услуги заметно возросли, что негативно сказывается на их финансовом положении. Основные затраты пенсионеров идут на оплату лекарств и коммунальных услуг. В результате у них не остается достаточной суммы на полноценное питание, что, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья и увеличению расходов на медицинские препараты.

Антонов подчеркнул, что такая ситуация требует внимания со стороны государственных органов, так как пенсионеры становятся все более уязвимой категорией населения.