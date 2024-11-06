С помощью полимерной мембраны можно будет использовать моторное масло повторно

В России ученые придумали полимерную мембрану, способную эффективно чистить отработанное моторное масло от загрязнений.

Используя эту технологию, возможно устранить до 95% вредных веществ. Дополнительное преимущество разработки заключается в том, что очищенное масло можно использовать вновь – за счет этого можно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ученые пояснили, что с применением мембранной фильтрации станет реальным сократить производство моторных масел из ископаемых ресурсов. В результате экономится сырье и энергия, а также поддерживается экономика замкнутого цикла. Полимерные мембраны можно применять многократно, поскольку загрязняющие вещества с их поверхности удаляются, сообщает PRO Город Будущего.

Специалистами были разработаны мембраны на базе доступного российского полимера полиакрилонитрила. В процесс создания входит нанесение полимера на стекло с растворителем и быстрое погружение в дистиллированную воду, за счет чего можно сформировать тонкую пленку с контролируемой пористостью.

Авторы пояснили, что для очистки масла не нужна перегонка или нагрев до высоких температур. Это не только снижает затраты на процесс, но и делает его безопасным для окружающей среды.