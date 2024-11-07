  • 18+

  • Сегодня

    07.11.24, Чт

    Погода

    +6°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.22 €105.71 ¥13.64

Петербуржец по неизвестным причинам упал на пути на станции «Электросила»

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

На станции «Электросила» петербуржец упал на пути, но трагедии удалось избежать благодаря бдительности машиниста.

Утром 7 ноября в Петербурге на станции метро «Электросила» один из жителей города упал на пути. По информации, предоставленной пресс-службой петербургского метрополитена, машинист поезда заметил ситуацию и успел затормозить, что предотвратило возможную трагедию.

На данный момент отсутствуют подробности о том, как именно мужчина оказался на рельсах. Однако после происшествия ему помогли подняться на платформу, и он получил необходимую медицинскую помощь. Позже пострадавшего передали медикам скорой помощи для дальнейшего обследования и лечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербуржец по неизвестным причинам упал на пути на станции «Электросила»

    Петербуржец по неизвестным причинам упал на пути на станции «Электросила»Новости
    На станции «Электросила» петербуржец упал на пути, но трагедии удалось избежать благодаря бдительности машиниста. Утром…

      Депутат Бессараб рассказала, кто получит повышенные пенсии с 1 декабря

        Депутат Бессараб рассказала, кто получит повышенные пенсии с 1 декабряОбщество
        В декабре этого года состоится увеличение пенсий для россиян, которые отметили свое 80-летие в ноябре…

          Вестибюль станции метро «Горьковская» в Петербурге закроют с 9 по 10 ноября

            Вестибюль станции метро «Горьковская» в Петербурге закроют с 9 по 10 ноябряНовости
            Комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщил об изменениях в режиме работы вестибюля…

              Шоу «Импровизаторы», Супердискотека 90-х, спектакль «Парфюмер»: куда пойти в Петербурге 8 – 14 ноября

                Шоу «Импровизаторы», Супердискотека 90-х, спектакль «Парфюмер»: куда пойти в Петербурге 8 – 14 ноябряДостопримечательности
                В традиционном обзоре мероприятий Peterburg2 представил самые интересные события следующей недели. Среди них — интерактивная программа «Метро…

                  Смерчи станут частыми гостями в Петербурге из-за изменения климата

                    Смерчи станут частыми гостями в Петербурге из-за изменения климатаНовости
                    Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов сообщил, что смерчи…

                      Где на Северо-Западе России помогают «перебравшим» прийти в себя

                        Где на Северо-Западе России помогают «перебравшим» прийти в себяОбщество
                        В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон, регулирующий работу медицинских вытрезвителей.…