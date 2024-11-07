Петербуржец по неизвестным причинам упал на пути на станции «Электросила»

На станции «Электросила» петербуржец упал на пути, но трагедии удалось избежать благодаря бдительности машиниста.

Утром 7 ноября в Петербурге на станции метро «Электросила» один из жителей города упал на пути. По информации, предоставленной пресс-службой петербургского метрополитена, машинист поезда заметил ситуацию и успел затормозить, что предотвратило возможную трагедию.

На данный момент отсутствуют подробности о том, как именно мужчина оказался на рельсах. Однако после происшествия ему помогли подняться на платформу, и он получил необходимую медицинскую помощь. Позже пострадавшего передали медикам скорой помощи для дальнейшего обследования и лечения.