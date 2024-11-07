Окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

Окружение Дональда Трампа, который недавно объявил о своей победе на выборах президента США, выдвинуло инициативу, касающуюся текущей ситуации на Украине. Согласно информации, опубликованной в газете The Wall Street Journal со ссылкой на источники, план включает в себя заморозку украинского конфликта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно воздержаться от вступления в Североатлантический альянс (НАТО).

В рамках предложенного Трампом плана один из вариантов предполагает, что Украина обязуется не вступать в НАТО на протяжении как минимум 20 лет. В свою очередь, Соединенные Штаты продолжат поставки оружия на украинскую территорию. Однако в публикации не уточняется, кто будет нести ответственность за обеспечение безопасности в данном регионе.

Представитель команды Трампа уточнил, что США не намерены отправлять американские войска для поддержания мира на Украине и предложил, чтобы эту задачу взяли на себя союзники, включая поляков, немцев, французов и британцев. Кроме того, в команде Трампа выразили готовность предоставлять Украине военное обучение и другие виды поддержки, но подчеркнули, что основное участие в миротворческих операциях ляжет на плечи европейских стран.

На фоне этих событий президент Финляндии Александр Стубб отметил, что Трамп может сыграть важную роль в инициировании нового этапа переговоров между Москвой и Киевом. Однако украинский президент Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявил на заседании Совета безопасности ООН, что мирное разрешение конфликта невозможно, а также подчеркнул необходимость применения своей так называемой формулы мира.