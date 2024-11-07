  • 18+

  • Сегодня

    08.11.24, Пт

    Погода

    +5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.22 €105.71 ¥13.64

Окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

Фото: скрин с видео

Окружение Дональда Трампа, который недавно объявил о своей победе на выборах президента США, выдвинуло инициативу, касающуюся текущей ситуации на Украине. Согласно информации, опубликованной в газете The Wall Street Journal со ссылкой на источники, план включает в себя заморозку украинского конфликта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно воздержаться от вступления в Североатлантический альянс (НАТО).

В рамках предложенного Трампом плана один из вариантов предполагает, что Украина обязуется не вступать в НАТО на протяжении как минимум 20 лет. В свою очередь, Соединенные Штаты продолжат поставки оружия на украинскую территорию. Однако в публикации не уточняется, кто будет нести ответственность за обеспечение безопасности в данном регионе.

Представитель команды Трампа уточнил, что США не намерены отправлять американские войска для поддержания мира на Украине и предложил, чтобы эту задачу взяли на себя союзники, включая поляков, немцев, французов и британцев. Кроме того, в команде Трампа выразили готовность предоставлять Украине военное обучение и другие виды поддержки, но подчеркнули, что основное участие в миротворческих операциях ляжет на плечи европейских стран.

На фоне этих событий президент Финляндии Александр Стубб отметил, что Трамп может сыграть важную роль в инициировании нового этапа переговоров между Москвой и Киевом. Однако украинский президент Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявил на заседании Совета безопасности ООН, что мирное разрешение конфликта невозможно, а также подчеркнул необходимость применения своей так называемой формулы мира.

ПОДЕЛИТЬСЯ:
    • Telegram
    • Дзен

Кинолог Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с собаками

    Кинолог Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с собакамиНовости
    Кинолог Елена Кульпина рассказала о правилах поведения в ситуации встречи с бродячими собаками, что становится…

      Писатель Беседин предложил артистам выступать за идею без денег

        Писатель Беседин предложил артистам выступать за идею без денегНовости
        В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который ограничивает расходы на выступления артистов до одного…

          Ученые нашли десятки новых генов, связанных с грыжой межпозвоночных дисков

            Ученые нашли десятки новых генов, связанных с грыжой межпозвоночных дисковМедицина
            Грыжа межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника представляет собой одно из самых распространенных структурных изменений в…

              В Петербурге прошла встреча с делегацией Нижегородской области по вопросам общественного транспорта

                В Петербурге прошла встреча с делегацией Нижегородской области по вопросам общественного транспортаНовости
                В комитете по транспорту Петербурга состоялась встреча с представителями делегации администрации Нижегородской области, целью которой…

                  Окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

                    Окружение Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликтаНовости
                    Окружение Дональда Трампа, который недавно объявил о своей победе на выборах президента США, выдвинуло инициативу,…

                      Власти Петербурга подарят католикам здание в Ковенском переулке

                        Власти Петербурга подарят католикам здание в Ковенском переулкеНовости
                        Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) принял решение о безвозмездной передаче католической общине здания, расположенного по…