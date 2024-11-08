Мадуро сравнил Путина с Роналду и назвал его «прирожденным бомбардиром»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал любопытное сравнение между российским лидером Владимиром Путиным и знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду, который многократно становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем «Золотого мяча». Мадуро охарактеризовал Путина как прирожденного бомбардира и звезду мировой политики.

Во время заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, проходившего в Каракасе и транслировавшегося на YouTube-канале президента Венесуэлы, Мадуро заявил:

«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин — это звезда международной политики. Он добился значительных успехов на историческом саммите БРИКС в Казани».

Кроме того, Мадуро подчеркнул, что во время его двусторонней встречи с Путиным на саммите БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября, стороны обсудили множество аспектов двусторонних отношений. Президент Венесуэлы отметил, что «Россия на протяжении многих лет сталкивается с дипломатическим обманом, который президент Путин осуждал».

Политик также добавил, что благодаря своей многовековой мудрости Путин смог вовремя противостоять угрозе нацизма, возникшей в результате государственного переворота на Украине.