  • 18+

  • Сегодня

    08.11.24, Пт

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.07 €105.57 ¥13.62

Мадуро сравнил Путина с Роналду и назвал его «прирожденным бомбардиром»

Фото: Baltphoto

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал любопытное сравнение между российским лидером Владимиром Путиным и знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду, который многократно становился победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем «Золотого мяча». Мадуро охарактеризовал Путина как прирожденного бомбардира и звезду мировой политики.

Во время заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, проходившего в Каракасе и транслировавшегося на YouTube-канале президента Венесуэлы, Мадуро заявил:

«На футбольном языке можно сказать, что президент Владимир Путин — это звезда международной политики. Он добился значительных успехов на историческом саммите БРИКС в Казани».

Кроме того, Мадуро подчеркнул, что во время его двусторонней встречи с Путиным на саммите БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября, стороны обсудили множество аспектов двусторонних отношений. Президент Венесуэлы отметил, что «Россия на протяжении многих лет сталкивается с дипломатическим обманом, который президент Путин осуждал».

Политик также добавил, что благодаря своей многовековой мудрости Путин смог вовремя противостоять угрозе нацизма, возникшей в результате государственного переворота на Украине.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Напавший в «Окее» на Космонавтов мстил «убийцам родственника»

    Напавший в «Окее» на Космонавтов мстил «убийцам родственника»Новости
    По делу о нападении на сотрудников и посетителей гипермаркета «Окей», расположенного на проспекте Космонавтов в…

      В Петербурге состоится церемония награждения лауреатов премии «Золотой софит»

        В Петербурге состоится церемония награждения лауреатов премии «Золотой софит»Афиша
        В понедельник, 11 ноября, в Театре юного зрителя имени А. А. Брянцева пройдет юбилейная XXX…

          Проектировщики разъяснили, почему у «Горного института» нет подземного перехода

            Проектировщики разъяснили, почему у «Горного института» нет подземного переходаНовости
            Проект станции метро «Горный институт» на Васильевском острове не включит подземный переход под Большим проспектом…

              Ксения Собчак и другие звезды готовят к продаже на Авито личные вещи

                Ксения Собчак и другие звезды готовят к продаже на Авито личные вещиНовости
                Ксения Собчак решила поделиться историями своих вещей на Авито. Ноябрьские звездные дропы — проект, приуроченный…

                  В Петербурге число погибших в пожаре на 5-й Советской выросло до пяти

                    В Петербурге число погибших в пожаре на 5-й Советской выросло до пятиНовости
                    В результате пожара в коммунальной квартире на 5-й Советской улице в Петербурге число погибших увеличилось…

                      Застрявшие с алкоголем туристы круизного лайнера в бешенстве от нарушенных планов

                        Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas, который в результате поломки задержался в Японии, оказались…