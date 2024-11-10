Кейт Уинслет заявила, что в конце «Титаника» спасалась не на двери

Кейт Уинслет снова обсудила культовую сцену из фильма «Титаник», которая до сих пор вызывает массу вопросов и споров среди поклонников. Одной из самых обсуждаемых тем остается смерть персонажа Джека, сыгранного Леонардо ДиКаприо, на фоне мифа о том, что его могли бы спасти, если бы он смог поместиться на объекте, за который держится героиня Уинслет, Роуз.

Актриса решила внести ясность в один из часто повторяемых мифов о сцене. Она объяснила, что многие зрители ошибочно называют объект, за который держится её персонаж, дверью. Об этом пишет The Project.

«Люди продолжают говорить, что это дверь, но на самом деле это даже не дверь», — отметила актриса в разговоре на австралийском ток-шоу «Проект».

По её словам, это «часть перил, что-то вроде лестницы, которая отломилась», и вовсе не тот предмет, о котором все думают. Когда Уинслет спросили о вечном вопросе: мог бы Джек поместиться на этом объекте и выжить, актриса с юмором отреагировала на этот запрос.

«Кто знает, смог бы он там поместиться или нет», — сказала она.

Она добавила, что не имеет «никаких идей или теорий, которые бы еще не были высказаны» по этому поводу.