В Петербурге ученица 8-го класса умерла из-за проблем с сердцем

В Кировском районе Петербурга в субботу, 9 ноября, произошел трагический инцидент, связанный с гибелью несовершеннолетней.

Как сообщает портал 78.ru, девочку доставили в детскую городскую больницу №1 в 20:20 из её квартиры. На момент поступления в медучреждение она находилась в состоянии клинической смерти с диагнозом «острая сердечно-сосудистая недостаточность». Врачи предприняли все усилия, но, несмотря на оказанную помощь, в 20:45 девочка, ученица восьмого класса, скончалась.

Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются, а точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия, которое планируется провести в ближайшее время.