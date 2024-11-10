  • 18+

  • Сегодня

    10.11.24, Вс

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.83 €105.45 ¥13.59

В Петербурге 70% жителей довольны качеством медицины

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Согласно данным Министерства здравоохранения в Петербурге 69,7% жителей удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Эти показатели были озвучены вице-губернатором города Олегом Эргашевым в его Telegram-канале.

Петербург продолжает удерживать статус лидера по качеству медицинской помощи среди крупных городов России. Этот результат подтверждает положительные изменения, которые происходят в системе здравоохранения города.

Кроме того, в 2025 году в Петербурге будет продолжена программа модернизации медицинских учреждений. В рамках данной инициативы планируется открытие 28 новых больниц и поликлиник, что значительно улучшит доступность и качество медицинских услуг для горожан.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге 70% жителей довольны качеством медицины

    В Петербурге 70% жителей довольны качеством медициныНовости
    Согласно данным Министерства здравоохранения в Петербурге 69,7% жителей удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Эти показатели были…

      В Петербурге задержали ректора реставрационно-строительного института

        В Петербурге задержали ректора реставрационно-строительного институтаНовости
        В Петербурге разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной миграцией. В числе её участников оказался ректор…

          В Петербурге проведут реконструкцию Московского вокзала за 30 млрд рублей

            В Петербурге проведут реконструкцию Московского вокзала за 30 млрд рублейНовости
            Северная столица России выделит 30 миллиардов рублей из городского бюджета на строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали,…

              В Петербурге ученица 8-го класса умерла из-за проблем с сердцем

                В Петербурге ученица 8-го класса умерла из-за проблем с сердцемНовости
                В Кировском районе Петербурга в субботу, 9 ноября, произошел трагический инцидент, связанный с гибелью несовершеннолетней.…

                  Кейт Уинслет заявила, что в конце «Титаника» спасалась не на двери

                    Кейт Уинслет заявила, что в конце «Титаника» спасалась не на двериКультура
                    Кейт Уинслет снова обсудила культовую сцену из фильма «Титаник», которая до сих пор вызывает массу…

                      Ботанический сад с 11 ноября перейдет на зимний режим работы

                        Ботанический сад с 11 ноября перейдет на зимний режим работыНовости
                        С 11 ноября Ботанический сад Петра Великого начинает работу в зимнем режиме. Об этом сообщила…