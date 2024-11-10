В Петербурге 70% жителей довольны качеством медицины

Согласно данным Министерства здравоохранения в Петербурге 69,7% жителей удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Эти показатели были озвучены вице-губернатором города Олегом Эргашевым в его Telegram-канале.

Петербург продолжает удерживать статус лидера по качеству медицинской помощи среди крупных городов России. Этот результат подтверждает положительные изменения, которые происходят в системе здравоохранения города.

Кроме того, в 2025 году в Петербурге будет продолжена программа модернизации медицинских учреждений. В рамках данной инициативы планируется открытие 28 новых больниц и поликлиник, что значительно улучшит доступность и качество медицинских услуг для горожан.