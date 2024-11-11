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Трамвайный парк № 7 в Петербурге отметил 93-й день рождения

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Трамвайный парк № 7 СПб ГУП «Горэлектротранс», который также известен как парк имени Володарского, отмечает своё 93-летие.

Идея создания нового трамвайного парка в районе Невской заставы возникла в 1920-х годах, когда после закрытия Невской паровой линии в 1922 году в эти районы Петрограда был запущен трамвай. В ответ на растущую потребность в транспортных средствах и для улучшения инфраструктуры, городские власти в августе 1930 года приняли решение о строительстве трамвайного депо, и уже в ноябре 1931 года Трамвайный парк № 7 открыл свои двери для первых пассажиров.

На сегодняшний день парк им. Володарского играет важную роль в модернизации системы городского электротранспорта. Он стал настоящим пионером в процессе обновления транспортной сети города. Именно с этого трамвайного парка началась большая программа модернизации всего автопарка Горэлектротранса.

Одним из ярких достижений парка является маршрут № 24, который стал первым в Петербурге, полностью оборудованным трамваями нового поколения с искусственным интеллектом Cognitive Pilot.

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Трамвайный парк № 7 в Петербурге отметил 93-й день рождения

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