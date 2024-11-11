В Ленобласти могут снести историческую станцию «Мельничный Ручей»

В Ленинградской области во Всеволожском районе, снова встает вопрос о сохранении исторического наследия. Очередной объект, оказавшийся под угрозой уничтожения, — это станция «Мельничный Ручей». Здание, построенное в 1896 году, уже закрыто металлической сеткой-рабицей, и его исчезновение может произойти в любой момент. Об этом сообщил SOS СПб Снос.

История «Мельничного ручья» охватывает несколько эпох и событий, в том числе память о депортации ингерманландских финнов, годы Великой Отечественной войны и архитектурную ценность, редкую для нашего региона.

Станция «Мельничный Ручей» является уникальным примером деревянной архитектуры, который пережил не только блокаду Ленинграда, но и эпоху изменений в России. В то время как большинство подобных станций были утрачены, эта сохранилась благодаря своему оборонному значению и использованию в годы войны для размещения госпиталей. Важно отметить, что она также представляет собой уникальный пример влияния американской архитектуры на развитие петербургской деревянной архитектуры в конце XIX века, когда США были мировыми лидерами в области железнодорожного строительства и архитектуры.