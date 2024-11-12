Россиянам объяснили, как покупать и продавать квартиры в новых условиях

После повышения ключевой ставки Банком России с 19% до 21% на заседании 25 октября рынок недвижимости оказался в центре обсуждений. Эксперт по недвижимости Самира Алиева, выступая в эфире телеканала «Санкт-Петербург», пояснила, как изменения в экономической политике страны влияют на покупку и продажу жилья.

На фоне значительного увеличения ставки многие россияне сталкиваются с высокими ипотечными платежами, что, по словам Алиевой, делает процесс покупки недвижимости довольно затратным. Тем не менее, она отметила, что несмотря на рост ставок, покупатели продолжают приобретать квартиры.

Эксперт объяснила, что банки и застройщики предлагают разнообразные программы, которые позволяют смягчить последствия повышения ставок. Например, на первичном рынке сохраняются субсидированные ставки, а также существует семейная ипотека, которая не была отменена. На вторичном рынке также появляются выгодные предложения, такие как возможность уменьшить процентную ставку, заплатив комиссию банку.

Алиева подчеркнула, что, несмотря на экономическую нестабильность, россияне продолжают искать способы приобрести жилье. Она отметила, что даже если ставки по ипотеке будут повышаться до 30%, спрос на жилье вряд ли снизится, потому что покупатели и застройщики находят новые пути для решения финансовых проблем.

Прогнозируя будущее рынка недвижимости, эксперт признала, что предсказать, как будут развиваться события в 2025 году, довольно сложно. Однако она считает, что до середины следующего года ключевая ставка не снизится, что, в свою очередь, может повлиять на динамику цен.