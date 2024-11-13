  • 18+

  • Сегодня

    13.11.24, Ср

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.96 €104.25 ¥13.5

Стало известно, как выглядит сквер на Рижском, 25, из-за которого по делу о взятке задержали Оверчука

На Рижском проспекте, 25, в Петербурге располагается сквер, который после благоустройства в 2022 году стал местом отдыха для горожан. Однако, именно с этим благоустройством связаны события, приведшие к задержанию бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о взятке.

Сквер на Рижском проспекте включает детскую площадку с различными игровыми элементами. Среди них — яркая «Тыква», в которую дети могут забраться и скатиться по горке, а также качалка в виде «Улитки» и другие карусели. Для активных игр предусмотрены бревна, по которым можно лазить, а также веревочная «паутинка».

Стало известно, как выглядит сквер на Рижском, 25, из-за которого по делу о взятке задержали Оверчука
Фото: Мойка78

 

Вокруг площадки установлены скамейки, на которых могут отдохнуть взрослые, наблюдая за детьми. В рамках благоустройства также были высажены деревья и кустарники, а сама территория была огорожена. Однако, несмотря на все усилия, скверу не удалось стать образцом благоустройства: зеленые насаждения не выглядят слишком густо и эстетично.

 

Стало известно, как выглядит сквер на Рижском, 25, из-за которого по делу о взятке задержали Оверчука
Фото: Мойка78

 

Сквер стал объектом пристального внимания после того, как стало известно о задержании Сергея Оверчука. Следственный комитет сообщил, что экс-чиновник подозревается в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от руководителя компаний, которые выполняли работы по благоустройству территорий, в том числе и на Рижском проспекте. Следствие утверждает, что посредником в передаче взятки выступил Игорь Комаров, бывший заместитель Оверчука, который договорился с предпринимателем о выплате не менее 5% от стоимости госконтракта. В июле Комаров был задержан, а в ноябре СК опубликовал информацию о том, что компания «Матис» завысила стоимость закупленных элементов для сквера, в результате чего городской бюджет понес убытки в размере 4,4 миллиона рублей.

 

Стало известно, как выглядит сквер на Рижском, 25, из-за которого по делу о взятке задержали Оверчука
Фото: Мойка78

 

Контракт на работы в сквере был заключен в мае 2022 года и составил 25,5 миллионов рублей. Ожидания от проекта не оправдали себя в плане качества: несмотря на определенные работы, территория сквера не приобрела желаемого вида. Открытие благоустроенной зоны прошло с помпой, но спустя некоторое время внимание к проекту привлекли коррупционные скандалы, связанные с перерасходом бюджета и взятками.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В ЖК «Северная долина» открыли новую школу, построенную «Главстрой Санкт-Петербург»

В ЖК «Северная долина» открыли новую школу, построенную «Главстрой Санкт-Петербург»Все новости
Вчера школа № 163, рассчитанная на 1750, мест приняла своих первых учеников. Проект школы предполагает разведение потоков детей. У младшеклассников есть свой вход, гардеробная, выделенный в здании блок, предназначенный только для кабинетов начальной школы. Ученики старших классов также имеют обособленные от малышей пространства для учебы и отдыха. В новом четырехэтажном...
Подробнее

На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка

На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировкаГород
На территории одной из котельных «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге, расположенной на набережной реки Мойки, прошло мероприятие по отработке действий в случае возникновения аварийной ситуации. К участию в тренировочном мероприятии теплоснабжающая компания, как организатор учений, привлекла оперативные службы — единую дежурную диспетчерскую службу и профессиональное аварийно-спасательное формирование, а также администрацию Центрального района....
Подробнее