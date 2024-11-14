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Советскую елочную игрушку продают в Петербурге по цене квартиры

Фото: скрин с видео

В преддверии новогодних праздников на рынке старинных новогодних украшений снова наблюдается рост интереса к ёлочным игрушкам советской эпохи. Одним из самых дорогих лотов стал ёлочный шар, который был выставлен за 7,5 миллиона рублей.

В Советском Союзе стеклянные новогодние игрушки считались роскошью, и их производство было строго ограничено. На ёлках чаще всего можно было увидеть украшения из спрессованной фольги или бумажные фонарики, так как стеклянные шары были дорогим удовольствием и производились в ограниченном количестве. Именно поэтому сегодня такие предметы стали настоящими коллекционными артефактами, обладающими не только исторической, но и значительной материальной ценностью.

В последнее время на рынке появляется всё больше предложений по продаже уникальных новогодних игрушек, стоимость которых варьируется от нескольких тысяч рублей до миллионов. Самым дорогим лотом стал стеклянный шар, украшенный серебряными вставками в виде нитей. Этот лот был оценён в 7,5 млн рублей.

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