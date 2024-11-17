Роспотребнадзор проверит магазины в Петербурге на наличие испорченной продукции

Московское управление Роспотребнадзора начало проверку после того, как в нескольких супермаркетах сети «Пятерочка» и «Дикси» были зафиксированы жалобы от покупателей на рыбные консервы с личинками. Проблема была обнаружена в середине ноября, когда клиенты сообщили о находке личинок в продуктах, а именно — в рыбных консервах под маркой «Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная».

Лабораторные исследования, проведенные в специализированном центре в Петербурге, подтвердили, что в этих консервах присутствуют личинки паразитов рода Anisakis. Однако важно отметить, что личинки оказались нежизнеспособными, и живых паразитов в продукте не было обнаружено.

В ответ на массовые жалобы, специалисты Роспотребнадзора проверили десять магазинов: пять торговых точек сети «Пятерочка» и пять магазинов «Дикси». Однако на прилавках не было найдено подозрительной продукции, которую могли бы продолжать продавать.

Роскачество и Роспотребнадзор в своих пояснениях уточнили, что проблемные консервы были произведены предприятием «Дефриз» из Владивостока, расположенным в Приморском крае. Информация о возможных нарушениях на этом производстве уже передана в региональное управление Роспотребнадзора, которое займется дальнейшим расследованием.