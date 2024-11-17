Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2024»

Представительница Дании 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг, завоевала титул «Мисс Вселенная 2024», блеснув на конкурсе не только своей внешностью, но и харизмой, а также глубиной мысли. Финальный этап престижного мирового состязания красоты, который прошел в этом году, стал важным событием, привлекшим внимание зрителей по всему миру.

Виктория произвела на судей и зрителей особое впечатление не только благодаря своему яркому образу, но и своей уверенности. На одном из самых значимых моментов конкурса, отвечая на интеллектуальный вопрос:

«Как бы ты жила, если бы тебя никто не судил?», девушка подчеркнула: «Я живу каждым днем».

В этот раз конкурс «Мисс Вселенная» собрал яркие таланты со всего мира. В финале помимо Виктории Тейлвиг в пятерку лучших вошли участницы из Нигерии, Мексики, Таиланда и Венесуэлы, каждая из которых продемонстрировала выдающиеся качества и достоинства. Особое внимание заслуживает выступление россиянки Валентины Алексеевой, которая достойно представила свою страну и смогла попасть в топ-12 конкурсанток.