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Из квитанций по ЖКХ для россиян уберут ненужные строчки: за что не нужно платить

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне скоро заметят изменения в своих квитанциях по оплате ЖКХ: с них уберут несколько строк, за которые жители не обязаны платить. Это стало возможным благодаря инициативе Роспотребнадзора, которая была внесена в Госдуму. Суть изменений заключается в том, что теперь организациям, которые предлагают дополнительные услуги, будет запрещено автоматически включать их в счета, заставляя потребителей платить за них без явного согласия.

Основной проблемой, на которую обращают внимание эксперты, является манипуляция со стороны некоторых поставщиков услуг, которые зачастую включают в квитанции плату за товары или услуги, не имеющие отношения к содержанию многоквартирного дома. В частности, речь идет о таких услугах, как домофоны, страхование, кабельное телевидение и услуги консьержа. По действующему жилищному законодательству, эти услуги могут быть включены в плату только при наличии явного согласия потребителя. Если согласие не было получено, это является нарушением прав граждан.

По словам представителей Роспотребнадзора, практика навязывания дополнительных услуг зачастую имеет целью максимизацию прибыли компаний, которые манипулируют потребителями и заставляют их заключать договора на невыгодных условиях. Новая инициатива запрещает организациям создавать условия, при которых потребители автоматически соглашаются на получение дополнительных услуг, не имея реальной возможности отказаться от них.

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