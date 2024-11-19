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Петербуржцам объяснили, как дамба защищает город от наводнений

Фото: скриншот видео

Основная угроза для Петербурга — это нагонная волна, возникающая из-за активности циклонов в Балтийском море. Заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук рассказал, что проблема была признана еще в XIX веке, когда инженер Пьер-Доминик Базен предложил создать систему защиты города. Идея Базена реализована в нынешней дамбе, которая простирается от станции Бронка до острова Котлин. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Система работает так, что после закрытия затворов дамбы волна с Балтики останавливается, однако сама вода продолжает оказывать давление со всех сторон города. Важно отметить, что КЗС не решает всех проблем, ведь при затворенных водопропускных сооружениях уровень воды в Неве продолжает расти. Однако это не приводит к разрушению — критический уровень воды до 160 см не опасен для города. За последние 13 лет дамба предотвратила несколько десятков наводнений, которые могли бы обернуться ущербом в размере около 135 миллиардов рублей. Стоимость строительства составила 110 миллиардов, а экономический эффект от предотвращенных катастрофических последствий значительно превышает затраты.

Система защиты была спроектирована так, чтобы не создавать проблем для экосистемы. Для предотвращения застоя воды в проект были внесены водопропускные сооружения, которые обеспечивают естественный водообмен и позволяют рыбам и другим биологическим видам свободно мигрировать. Также дамба стала безопасным местом для редких птиц, таких как полярная крачка и серая утка.

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