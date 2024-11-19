В Петербурге открылся сквер имени Юрия Кнорозова с арт-объектами в виде планет

В Красногвардейском районе Петербурга состоялось официальное открытие обновленного сквера имени Юрия Кнорозова, приуроченное к 102-летию со дня рождения выдающегося этнографа, историка и лингвиста, основателя советской школы майянистики. Новое пространство, площадь которого составляет 1,6 га, стало не только местом для прогулок, но и символом уважения к научному наследию Кнорозова.

Юрия Кнорозова, большую часть своей жизни прожившего в этом районе, считают одной из самых выдающихся фигур в области изучения цивилизации майя. Его внучка, Анна Маслова, отметила, что новый сквер стал настоящим украшением района, где каждый уголок отсылает к жизни и трудам ученого. В центре сквера установлена информационная доска, которая рассказывает о достижениях Кнорозова, а сам парк — это пространство для отдыха и общения жителей.

Проект благоустройства был тщательно продуман и включал в себя элементы, которые символизируют масштаб мысли ученого. Одним из таких элементов стали арт-объекты в виде планет, что подчеркивает «космический» взгляд Юрия Кнорозова на мир и его научные достижения. По словам главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта, идея добавить такие объекты была поддержана и предложена Анной Масловой, что сделало проект особенно значимым.

На территории сквера были высажены 50 новых деревьев и 729 кустарников, а также установлены 27 современных опор освещения с камерами и звуковой аппаратурой, что улучшает безопасность и комфорт пребывания в этом месте. Пешеходные дорожки и скамейки создают уютную атмосферу для жителей района. В планах на будущее — продолжение работы над благоустройством территории. Вскоре здесь планируется высадка кустов рябины и сирени, а также шиповника, который был любимым растением Юрия Кнорозова.