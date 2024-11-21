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Петербург получил 2,4 млрд рублей из федерального бюджета на развитие ОЭЗ

Фото: ОЭЗ СПб

Петербург стал одним из первых регионов России, который воспользовался возможностью возмещения затрат на развитие Особых экономических зон (ОЭЗ) за счет федеральных средств.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что в 2023 году из федерального бюджета на поддержку ОЭЗ поступило 338 миллионов рублей, а в 2024 году – еще 2,1 миллиарда рублей.

Таким образом, общая сумма, полученная городом для дальнейшего развития и поддержания особых экономических зон, составила около 2,4 миллиарда рублей. Эти средства были перечислены в рамках компенсации затрат, связанных с налоговыми поступлениями от резидентов ОЭЗ.

Как подчеркнул Кирилл Поляков, Петербург продолжит активно использовать этот механизм государственной поддержки, что позволит направлять полученные средства на модернизацию и улучшение инфраструктуры города.

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