Петербург получил 2,4 млрд рублей из федерального бюджета на развитие ОЭЗ

Петербург стал одним из первых регионов России, который воспользовался возможностью возмещения затрат на развитие Особых экономических зон (ОЭЗ) за счет федеральных средств.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что в 2023 году из федерального бюджета на поддержку ОЭЗ поступило 338 миллионов рублей, а в 2024 году – еще 2,1 миллиарда рублей.

Таким образом, общая сумма, полученная городом для дальнейшего развития и поддержания особых экономических зон, составила около 2,4 миллиарда рублей. Эти средства были перечислены в рамках компенсации затрат, связанных с налоговыми поступлениями от резидентов ОЭЗ.

Как подчеркнул Кирилл Поляков, Петербург продолжит активно использовать этот механизм государственной поддержки, что позволит направлять полученные средства на модернизацию и улучшение инфраструктуры города.