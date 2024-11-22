Могут ли достать ракеты ATACMS до Петербурга: карта ударов

Вопрос о возможных дальностях ударов американских баллистических ракет ATACMS вглубь территории России стал предметом обсуждения среди военных экспертов. В частности, Влад Шлепченко, российский специалист в области военной аналитики, подробно рассказал о возможных координатах ударов, а также о рисках, которые несет использование этих ракет со стороны Украины.

Ракеты ATACMS, хоть и оснащены устаревшими системами, существуют в различных модификациях, и их дальность может варьироваться от 145 до 300 километров, в зависимости от того, с какой позиции будут запускаться ракеты. Эксперт отметил, что американская сторона предполагает, что удары будут наноситься по российским регионам, которые непосредственно граничат с Украиной — Белгородской и Брянской областям. Однако, если Киев решит использовать ракеты, запущенные из Харьковской или Черниговской областей, то зона поражения может значительно расшириться. В таком случае, ракеты ATACMS могут достичь таких российских городов, как Воронеж и даже Смоленск.

Тем не менее, это сопряжено с большими рисками для Украины, так как для этого необходимо будет разместить пусковые установки «Хаймарс» непосредственно вблизи границы, что, в свою очередь, повышает вероятность ответных атак со стороны России. По словам Шлепченко, Северная столица России — Петербург — вряд ли окажется в пределах досягаемости этих ракет, даже если они будут запущены с украинской территории.

Отметим, что уже 18 ноября текущего года несколько объектов в Брянской области подверглись ударам баллистических ракет. По данным Министерства обороны России, шесть ракет были выпущены по российским объектам, но в ходе противоракетной обороны пять из них были сбиты, а одна оказалась повреждена. Это привело к возникновению пожара, который был оперативно ликвидирован, без жертв среди людей. Первый опыт применения ракет ATACMS на территории России был зафиксирован еще в июне 2024 года, когда Севастополь подвергся атаке с использованием пяти таких ракет с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, а одна взорвалась над городом, унесши жизни четырех человек, среди которых двое детей, и ранив 153 человека.