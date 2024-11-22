Ближе к 2050 детям будет невыносимо жить из-за жары

В последние годы мировое сообщество все более остро осознает последствия климатического кризиса, особенно для уязвимых групп населения, таких как дети. Согласно прогнозам ЮНИСЕФ, если не предпринять срочные меры для борьбы с изменением климата, к середине 2050-х годов число детей, сталкивающихся с экстремальной жарой, может увеличиться в восемь раз.

Доклад организации «О положении детей в мире» предупреждает о том, что климатические изменения приведут не только к росту числа детей, страдающих от перегрева, но и к увеличению числа людей, пострадавших от наводнений, лесных пожаров и засух. Прогнозируется, что наибольшие изменения будут наблюдаться в таких регионах, как Восточная и Южная Азия, Африка к югу от Сахары и Тихоокеанский регион. Об этом сообщил PRO Город Будущего.

Загрязнение воздуха и экстремальные погодные явления, такие как ураганы, наводнения и аномальная жара, становятся основными угрозами для здоровья детей по всему миру. По данным ЮНИСЕФ, загрязнение воздуха является одной из ведущих причин смертности среди детей младше пяти лет. В то же время, природные катастрофы ведут к увеличению психических расстройств среди детей и подростков, а также способствуют росту числа детей, лишенных возможности получать образование. Так, более 400 миллионов школьников по всему миру пропустили занятия из-за различных климатических катастроф, произошедших с 2022 года.