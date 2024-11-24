Александр Шаганов: На российской эстраде нет народных шлягеров

Знаменитый российский поэт и автор песен Александр Шаганов, творчество которого известно такими хитами, как «Девчонка-девчоночка», «Комбат», «Там, за туманами» и «Девушки фабричные», поделился своим мнением о современном состоянии российской музыкальной сцены. В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что на сегодняшний день нет ни одного народного шлягера, который бы стал символом времени, объединил поколения и вдохновил людей.

По словам Шаганова, нынешняя ситуация в российском музыкальном цехе вызывает у него серьезную тревогу. Он отметил, что современная музыка в основном не обладает глубиной и не в состоянии затронуть сердца широкой аудитории.

«Состояние песенного цеха, увы, плачевное. Есть много справедливых претензий к происходящему в музыке. Я вижу проблему в мельтешении, отсутствии глубины и, что самое тревожное, в отсутствии стремления искать эту глубину», — выразил свое беспокойство поэт.

Александр Шаганов подчеркнул, что в текущей эстрадной музыке не хватает тех песен, которые бы воссоздавали атмосферу прошлого и соединяли бы разные возрастные группы. По его мнению, сегодня почти невозможно найти трек, который бы стал по-настоящему народным, так как нет работ, способных поднять дух и объединить людей.