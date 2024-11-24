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Николай Цискаридзе рассказал о своей семье и биологическом отце

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В интервью с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» Николай Цискаридзе поделился редкими подробностями о своей семье.

Артист балета рассказал, что воспитывала его мать, физик Ламара Николаевна, а об отце в семье никогда не упоминали. Цискаридзе был рожден вне брака, и его биологический отец, по его словам, был знакомым матери, но уже состоял в браке и не хотел раскрывать свою связь с ним.

Цискаридзе пояснил, что его отец был дипломатом с семьей, и, уважая свою супругу, предпочел не вмешиваться в её личную жизнь.

«Семья должна была быть образцовой у тех, кто работал за границей», — отметил он.

Несмотря на это, артист оказался лично знаком с отцом в детстве, но не догадывался, что это был его биологический отец.

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