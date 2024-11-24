В Петербурге за девять месяцев 2024 года родилось более 40 тысяч детей

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, за девять месяцев текущего года в городе на Неве было зафиксировано 40 884 рождения, что свидетельствует о стабильной демографической ситуации в регионе. В частности, специалисты отметили, что в Санкт-Петербурге за этот период родилось 518 пар близнецов и 11 матерей стали счастливыми обладательницами тройняшек. Также в рамках методов вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) появилось на свет 1 975 детей.

В честь Дня матери были приведены данные, подтверждающие положительную динамику в рождаемости, а также подчеркивающие активную работу местных властей по поддержке семей и развитию репродуктивного здоровья. Петербург предпринимает разнообразные меры для стимулирования роста численности населения и улучшения условий для молодых родителей.

Одним из значимых шагов в этой области является реализация нескольких инициатив и программ, направленных на поддержку семей с детьми. В частности, петербуржцы могут воспользоваться различными денежными выплатами, предусмотренными городским бюджетом.