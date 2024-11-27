Какие законы вступят в силу в России с 1 декабря

С 1 декабря в России вступят в силу ряд законов и изменений, которые коснутся различных сфер жизни граждан. Gazeta.SPb собрала подборку основных нововведения для россиян.

Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию

С 1 декабря в России начинается эксперимент, согласно которому иностранцы и лица без гражданства должны будут предоставлять биометрические данные при въезде на срок более 90 дней. Это требование было опубликовано в постановлении правительства от 7 ноября 2024 года.

На начальном этапе сбор данных будет осуществляться только в некоторых пограничных пунктах. Приезжие должны будут предоставить отпечатки пальцев и фотографии.

Второй этап эксперимента начнётся 30 июня 2025 года. В рамках этого этапа иностранцы и лица без гражданства смогут самостоятельно загружать свои биометрические данные и фотографии в специальное приложение при безвизовом въезде в Россию. Этот процесс будет продолжаться до 30 июня 2026 года.

Если правительство признает этот эксперимент успешным, то биометрические данные придётся предоставлять на всех пограничных пунктах при въезде в Россию.

Изменения в порядке ввоза и вывоза драгоценностей

С 1 декабря меняется порядок импорта и экспорта российских драгоценных металлов, камней и товаров, содержащих эти металлы, в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Теперь экспорт драгоценных камней из региональных государственных фондов осуществляется государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Кроме того, чтобы своевременно вносить изменения в прейскуранты цен на природные необработанные алмазы и отслеживать мировые цены на них, добывающие компании должны выбирать партии алмазов из камней, прошедших сортировку, первичную классификацию и первичную оценку, а также реализовывать репрезентативные партии необработанных природных алмазов.

У военнослужащих появится возможность списать долги

С 1 декабря определённые группы военнослужащих и их семей получат возможность списать долги по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Эти изменения были внесены в федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам», от 7 октября 2022 года. Информация об этом опубликована на портале правовых актов.

Кому будут списаны долги: мобилизованным для участия в специальной военной операции; гражданам, подписавшим контракт с Министерством обороны на службу в зоне спецоперации на срок от одного года; супругам военнослужащих. Курсантов военных училищ в этот список не включили.

Власти установили несколько условий для списания долгов: судебное постановление о взыскании должно вступить в силу до 1 декабря 2024 года и быть инициировано исполнительным производством; контракт с Минобороны должен быть подписан не ранее 1 декабря 2024 года.

Кроме того, закон увеличил срок кредитных каникул для участников спецоперации на 150 дней. В этот период военнослужащие не обязаны выплачивать деньги кредитору.

Использование ТСПУ станет обязательным

С 1 декабря операторы связи, получающие лицензию на предоставление услуг связи, должны пропускать трафик через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора.

Чтобы получить лицензию на предоставление доступа к интернету, необходимо предоставить информацию о схеме пропуска трафика, согласованной с Роскомнадзором. Срок действия такой лицензии может составлять до 25 лет.

Также для получения лицензии на услуги связи для эфирного наземного или прямого спутникового телевещания или радиовещания, если у соискателя нет собственной лицензии на телевещание или радиовещание, необходимо предоставить договор, подтверждающий отношения между соискателем и вещателем-лицензиатом.

Ограничение данных о VPN–сервисах

С начала декабря вступает в силу запрет Роскомнадзора на распространение научной и научно-технической информации, а также статистики о VPN-сервисах, предназначенных для обхода блокировок. Данный запрет будет действовать до 1 сентября 2029 года. Приказ был опубликован на портале правовых актов.

Информация о VPN-сервисах в России остается разрешенной только в том объеме, который касается обеспечения защищенного удаленного доступа к различным ресурсам. Такие VPN-сервисы, как уточнили в пояснительной записке к проекту приказа РКН, используют, в частности, государственные органы, местные власти и коммерческие организации.

Повышение пенсий у некоторых пожилых граждан

Все основные индексации пенсий на 2024 год уже проведены, но в декабре возможны дополнительные повышения.

Гражданам, отметившим 80-летие в ноябре, будет предоставлена фиксированная надбавка к пенсии в размере 100 %. Её сумма увеличится с 8 134,88 до 16 269,76 рублей. Также удвоится размер выплат для инвалидов первой группы. Однако если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, ему предоставляется надбавка только один раз.

Социальный фонд произведёт автоматические начисления этих выплат, и пенсионерам не нужно будет подавать заявления или предоставлять дополнительные документы.