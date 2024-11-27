Экономист Катасонов предсказал обесценивание сбережений россиян к концу года

К концу 2024 года инфляция в России, вероятно, превысит 8%, что вызовет значительное обесценивание сбережений граждан. Такую тревожную оценку дал известный экономист Валентин Катасонов, подчеркнув, что в текущих экономических условиях россияне могут столкнуться с резким падением покупательной способности своих денег.

По словам эксперта, на ускорение инфляции повлияет несколько факторов. Одним из основных станет предновогодняя активность, когда в стране начнётся массовая покупка подарков, а бизнес и госучреждения будут торопиться с выполнением финансовых обязательств и закрытием контрактов до конца года. В результате этого увеличится деловая активность, а также вырастет спрос на товары и услуги, что, в свою очередь, приведёт к росту цен.

Особое внимание экономист уделил последствиям этого периода для будущего роста цен. По его мнению, скачок цен в декабре может привести к ещё большему удорожанию в январе, когда компании начнут компенсировать скидки, предложенные в конце года. Это может отразиться на стоимости товаров и услуг в первом месяце 2025 года.

В связи с такими прогнозами, Катасонов посоветовал россиянам быть осторожными с расходами в конце года и не тратить все сбережения на праздники.