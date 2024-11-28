В Ленобласти малышка погибла вскоре после кормления

В Ленинградской области произошла трагическая гибель младенца, которому всего месяц назад исполнился. Девочка умерла вскоре после того, как ее покормила мать. Об этом стало известно 27 ноября, когда в полицию Подпорожского района поступило сообщение о смерти ребенка. Об этом сообщил ФедералПресс.

По данным местных СМИ, трагедия произошла около 5:00 утра. Мать кормила свою дочь, а затем, на несколько минут, отошла от кроватки. Когда она вернулась, чтобы проверить ребенка, обнаружила, что девочка не дышит. Состояние малыша на момент ее возвращения не поддавалось спасению.

Следственные органы начали разбирательство по факту гибели младенца. В настоящее время проводится медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти. Пока известно, что девочка выросла в многодетной семье.