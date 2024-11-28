В Петербурге 16 человек с отравлением попали в больницу после ресторана

В Петербурге зарегистрированы случаи сальмонеллезной инфекции среди посетителей ресторана «ТОКИО СИТИ» (ООО «ИНФИНИТИ»), расположенного на улице Сизова, 9, лит. А. Несколько человек попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.

Согласно данным Роспотребнадзора, 28 ноября было официально подтверждено, что у пострадавших в биологических пробах была выявлена бактерия Salmonella. Один из заболевших был госпитализирован в инфекционный стационар.

В ответ на инцидент Управление Роспотребнадзора по Петербургу начало санитарно-эпидемиологическое расследование, а также организовало ряд противоэпидемических мероприятий. Проведены дезинфекционные работы на территории ресторана и в его помещениях.

Кроме того, Роспотребнадзор подтвердил, что ситуация находится под контролем, а противоэпидемические меры продолжаются. В случае необходимости Управление готово обратиться в суд в защиту пострадавших с целью компенсации ущерба.

Ресторан «ТОКИО СИТИ» пока не прокомментировал инцидент официально.