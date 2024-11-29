Водителям озвучили самые надежные варианты защиты авто от угона

Власти Москвы сообщили об уменьшении случаев угона автомобилей в столице. За 10 месяцев текущего года было зарегистрировано 486 краж транспортных средств, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда эта цифра составляла 575. Уменьшение числа угонов стало возможным благодаря активному использованию современных комплексов фото- и видеофиксации, а также работе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Несмотря на положительную динамику, власти предупреждают автолюбителей не расслабляться и продолжают призывать к повышенному вниманию к безопасности своих автомобилей. Эксперты в области защиты от угонов рекомендуют владельцам транспортных средств применять дополнительные меры для предотвращения кражи.

Среди эффективных методов защиты называют использование GPS-маяков и трекеров. Эти устройства позволяют владельцу в реальном времени отслеживать местоположение автомобиля. Еще одним важным советом является правильное хранение ключей: не следует оставлять их в карманах или в очевидных местах, лучше всего использовать более защищенные способы хранения.

Особое внимание уделяют и моделям автомобилей, которые чаще всего становятся объектами краж. Согласно данным, злоумышленники чаще всего выбирают автомобили южнокорейских марок Hyundai и Kia, а также автомобили от Mercedes-Benz и Toyota.