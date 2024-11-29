В Петербурге потребовали демонтировать мансарду в историческом доме на Ивановской улице

Прокуратура Петербурга потребовала демонтировать мансарду, построенную на чердаке исторического дома на Ивановской улице, 14A. Ведомство инициировало проверку, в ходе которой были выявлены нарушения в содержании объекта культурного наследия — «Жилмассив на Ивановской улице», который относится к зданиям регионального значения. Об этом сообщил Форпост.

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила ряд проблем с состоянием здания. На фасаде дома обнаружены загрязнения, а также участки штукатурки, которые частично разрушены и обнажают кирпичную кладку. Вдобавок, каменная облицовка крыльца и террас, расположенных с дворовой стороны дома, утрачена. Значительные повреждения были обнаружены и на гранитных ступенях.

Однако самым серьезным нарушением стало обнаружение мансарды, которая была построена на чердаке здания без необходимых согласований с Комитетом по охране памятников (КГИОП). Эта незаконная постройка нарушает правила содержания исторического объекта, что стало основанием для подачи иска в суд.

Прокуратура подала исковое заявление в суд против ЖКС №2 Невского района с требованием устранить все выявленные нарушения и восстановить объект в соответствии с законодательством. Суд удовлетворил иск прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем надзорного органа.