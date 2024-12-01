Россияне массово отказываются от переводов с карты на карту в пользу СБП

В последние месяцы в России наблюдается значительная тенденция: всё больше граждан отказываются от традиционных переводов с карты на карту, переключаясь на использование Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные банка «Русский Стандарт».

Эксперты банка зафиксировали, что число транзакций, осуществляемых через СБП, значительно увеличилось. В период с января по октябрь 2024 года количество таких переводов выросло на 29%, а общий объём переводимых средств увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что доля переводов через СБП достигла 94%, в то время как операции с карты на карту составляют лишь 6% от общего числа финансовых транзакций.

Также был замечен другой любопытный тренд: россияне стали переводить через СБП гораздо более крупные суммы. Средний размер перевода через СБП за первые десять месяцев 2024 года составил 11 666 рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году (9306 рублей). В то же время, средний чек при переводах с карты на карту снизился с 8952 рублей в 2023 году до 7908 рублей в текущем году.

Основным фактором, который стимулирует этот переход, является упрощённость системы. Для перевода через СБП достаточно знать только номер телефона получателя, что значительно удобнее и быстрее по сравнению с вводом длинных реквизитов банковских карт.