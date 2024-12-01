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Россияне массово отказываются от переводов с карты на карту в пользу СБП

В последние месяцы в России наблюдается значительная тенденция: всё больше граждан отказываются от традиционных переводов с карты на карту, переключаясь на использование Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные банка «Русский Стандарт».

Россияне массово отказываются от переводов с карты на карту в пользу СБП
Фото: Baltphoto

Эксперты банка зафиксировали, что число транзакций, осуществляемых через СБП, значительно увеличилось. В период с января по октябрь 2024 года количество таких переводов выросло на 29%, а общий объём переводимых средств увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что доля переводов через СБП достигла 94%, в то время как операции с карты на карту составляют лишь 6% от общего числа финансовых транзакций.

Также был замечен другой любопытный тренд: россияне стали переводить через СБП гораздо более крупные суммы. Средний размер перевода через СБП за первые десять месяцев 2024 года составил 11 666 рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году (9306 рублей). В то же время, средний чек при переводах с карты на карту снизился с 8952 рублей в 2023 году до 7908 рублей в текущем году.

Основным фактором, который стимулирует этот переход, является упрощённость системы. Для перевода через СБП достаточно знать только номер телефона получателя, что значительно удобнее и быстрее по сравнению с вводом длинных реквизитов банковских карт.

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