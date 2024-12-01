Премьерные серии 24-го сезона сериала «Тайны следствия» появились в онлайн-доступе

Премьерные серии 24-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» уже доступны для подписчиков платформы «Смотрим». В новом сезоне зрителей ждут новые тайны, преступления и сложные расследования.

Главную роль по-прежнему исполняет народная артистка России Анна Ковальчук, а её коллегами по проекту стали Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Сергей Перегудов, Алексей Комашко и другие. Режиссёр — Максим Демченко.

В сюжете Следственный комитет Заневского района сталкивается с неожиданной переменой: Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию, и вместо Швецовой (Ковальчук), которую все ожидали на его месте, назначают полковника Горчакова (Сергей Юшкевич). Это вызывает напряжение в отношениях с Швецовой. Также в её личной жизни происходит важное событие — предложение от Васнецова (Перегудов), что вызывает переживания у Платонова (Комашко), который всё ещё неравнодушен к Марии Сергеевне.

Новые эпизоды уже доступны для просмотра на платформе «Смотрим».