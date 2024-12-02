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Экс-помощник Курпатова получил 6 лет за кражу 42 млн рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор Алексею Иевскому, ранее работавшему помощником психолога и телеведущего Андрея Курпатова. Суд признал Иевского виновным в мошенничестве и хищении в особо крупном размере, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-помощник Курпатова получил 6 лет за кражу 42 млн рублей
Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга

Согласно материалам дела, в период с мая 2020 года по август 2021 года Иевский убедил Курпатова передать ему 33 миллиона рублей якобы для покупки недвижимости и автомобиля Porsche Cayenne. Однако обещанных приобретений не последовало, а деньги он похитил и использовал для личных нужд.

Кроме того, Иевский похитил из квартиры Курпатова на набережной канала Грибоедова ценные вещи, включая часы Breguet и серьги Mercury, общая стоимость которых составила почти 3,9 миллиона рублей. Также, несмотря на заключенное соглашение о разделе прибыли, Иевский не перечислил своему бывшему работодателю более 35 миллионов рублей, которые должны были поступить ему от продажи онлайн-курсов.

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