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Политолог Калачев назвал истинную причну визита Шольца на Украину

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев, состоявшийся 2 декабря 2024 года, вызвал обсуждения, в том числе по поводу его мотивов. Политолог Константин Калачев заявил, что поездка Шольца на Украину носит прежде всего внутриполитический характер и направлена на укрепление его популярности перед важными выборами в Германии, которые состоятся в феврале. Об этом сообщило Инфо24.

Политолог Калачев назвал истинную причну визита Шольца на Украину
Фото: kremlin.ru

По мнению эксперта, хотя Шольц официально остаётся лидером партии и кандидатом на пост канцлера, его популярность заметно упала, особенно на фоне активности более харизматичных европейских лидеров, таких как французский президент Эммануэль Макрон. Визит в Киев и общение с Владимиром Зеленским, по словам Калачева, должны продемонстрировать избирателям, что Шольц продолжает быть активным политиком, который пытается играть важную роль на международной арене.

«Шольцу нужно создать образ миротворца и решительного лидера, который готов действовать, как это делала Ангела Меркель, но у него это не получается», — отметил политолог, добавив, что визит в Киев является частью стратегии наращивания политического веса перед выборами.

Он также отметил, что визит в Украину напоминает шаги, предпринятые Шольцем в контексте его телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, направленные на повышение рейтинга и укрепление образа политического деятеля, способного принимать решения.

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