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Петербуржцам нужно почти шесть лет, чтобы накопить 1 млн рублей

Жители Петербурга, согласно последним данным, смогут накопить 1 миллион рублей при медианной зарплате за 5,8 лет. Это результат исследования, которое провело агентство РИА Новости. В сравнении с другими регионами России, наш город занимает 10-е место в рейтинге по способности населения накопить такую сумму.

Петербуржцам нужно почти шесть лет, чтобы накопить 1 млн рублей
Фото: Baltphoto

Интересно, что 4,6% работников Петербурга не смогут собрать миллион за 10 лет, несмотря на активные усилия. Этот показатель подтверждает, что для значительной части горожан процесс накопления остается сложной и долгосрочной задачей.

На втором месте по продолжительности накоплений среди соседних территорий находится Ленинградская область, где жителям потребуется 6,7 лет для того, чтобы накопить аналогичную сумму. При этом почти 9% населения региона окажутся неспособными собрать 1 миллион за десять лет.

В то время как Петербург и Ленобласть борются за свои позиции, лидером в рейтинге стал Чукотский автономный округ, жители которого могут накопить 1 миллион рублей всего за 4,1 года. В свою очередь, жители Ингушетии, согласно исследованию, смогут накопить указанную сумму за самые долгие сроки – более 10,5 лет.

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