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Сергей Зверев помешал зрителям на «Щелкунчике» из-за своей шляпы

На недавнем выступлении «Щелкунчика» в Мариинском театре звезда шоу-бизнеса и парикмахер Сергей Зверев привлек внимание не только своим присутствием, но и своим стилем. Шоумен пришел в зал с широкополой шляпой, которую он отказался снять во время представления, несмотря на просьбы других зрителей. Как сообщила одна из посетительниц спектакля, шляпа Зверева была такой большой, что полностью перекрывала обзор на сцену.

Сергей Зверев помешал зрителям на «Щелкунчике» из-за своей шляпы
Фото: скриншот видео

Гости 5-й ложи, где находился Зверев, обратились к капельдинеру с просьбой урегулировать ситуацию. Они предупредили, что если проблема не будет решена, то потребуется вмешательство администратора. Однако Зверев не снял шляпу, несмотря на обращения. По словам зрителей, служба театра не приняла никаких мер, и им было даже запрещено общаться с артистом.

Ангелина, одна из зрительниц, рассказала, что после первого акта она переместилась в другую ложу, так как не могла больше сидеть в компании Зверева. В результате, оставшиеся зрители в его ложе либо сидели на ограждении, либо стояли, уступив место своим детям для лучшего обзора.

В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что жалоба от зрителя по поводу головного убора Зверева была получена, и ситуация была оперативно решена.

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