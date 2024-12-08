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Михаил Пиотровский объяснил значение «смены караула» и дал комментарии о будущем Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже прошла пресс-конференция, посвященная 260-летию музея. В ходе мероприятия генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский снова прокомментировал свои слова о «смене караула», которые вызвали бурю обсуждений в СМИ. Ранее многие предположили, что под этим выражением он намекал на свою отставку или уход на пенсию.

Михаил Пиотровский объяснил значение «смены караула» и дал комментарии о будущем Эрмитажа
Фото: Baltphoto

Пиотровский разъяснил, что «смена караула» — это обычная процедура, происходящая каждые три года в Эрмитаже. Примером он привел периодические изменения арт-директоров музея.

Впервые Пиотровский упомянул «смену караула» 2 декабря, отвечая на вопросы зрителей в онлайн-формате. Тогда он коротко коснулся темы возможного продолжения своей работы, упомянув директора Музея современного искусства в Нью-Йорке Гленна Лоури, что послужило поводом для слухов о возможной отставке Пиотровского, особенно на фоне того, что 9 декабря ему исполняется 80 лет.

Сам Пиотровский быстро опроверг эти предположения, заявив, что такие разговоры не имеют под собой реальной основы. На пресс-конференции также были озвучены поздравления с юбилеем Эрмитажа от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Генеральный директор Эрмитажа рассказал и о новых проектах музея, среди которых виртуальный тур под названием «Небесный Эрмитаж», а также восстановление мозаик в Мариуполе, где сотрудники Эрмитажа помогают восстановить культурные ценности.

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