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Михаил Пиотровский поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем: «Вы – важный символ Петербурга»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поздравил Алису Фрейндлих с её юбилеем, отметив её неоценимый вклад в культуру Петербурга и России. В своём поздравлении Пиотровский рассказал, что с гордостью обращается к великой актрисе, ведь он сам родился на день позже, и, следовательно, имеет полное право первыми поздравить её с важной датой.

Михаил Пиотровский поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем: «Вы – важный символ Петербурга»
Фото: скриншот видео

Поздравление состоялось в кабинете директора Эрмитажа, за столом, за которым Михаил Борисович и Алиса Бруновна не раз беседовали и даже пили чай вместе с президентом Российской Федерации. Стол был аккуратно прибран специально для этого события, чтобы создать атмосферу праздника. Пиотровский с тёплыми словами отметил, что на рабочем столе всегда лежит много бумаг, однако сегодня для юбилея всё было приведено в порядок.

Глава Эрмитажа подчеркнул, что Алиса Фрейндлих для него и для всей культурной общественности является настоящей драгоценностью. Он отметил её выдающийся актёрский талант и особое значение, которое она имеет для петербургской культуры. Пиотровский особо выделил неповторимый голос Фрейндлих, который поистине уникален и не имеет аналогов.

«Вы для нас ещё и очень важный символ Петербурга, петербургской культуры», — сказал Михаил Пиотровский.

Он также выразил надежду, что впереди у актрисы и её театра будет ещё много ярких успехов, пожелал здоровья и процветания её коллегам и близким.

Под конец своего обращения директор Эрмитажа пожелал Алисе Бруновне здоровья и дальнейших успехов в её творческой жизни.

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