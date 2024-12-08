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Новогодний фестиваль от «Петербургской ярмарки» пройдет на киностудии «Ленфильм»

С 14 и 15 декабря на легендарной киностудии «Ленфильм» состоится масштабный Новогодний фестиваль, организованный «Петербургской ярмаркой».

Новогодний фестиваль от «Петербургской ярмарки» пройдет на киностудии «Ленфильм»
GazetaSPb/Николай Овсянников

Фестиваль обещает стать настоящим украшением декабря. Гостей ждут любимые новогодние композиции, оригинальная фотозона, фуд-корт с разнообразной уличной едой и горячими напитками, а также километры гирлянд, сотни снежинок и новогодних игрушек. Атмосферу праздника дополнит присутствие живых ёлок, подарков, мишуры и конфетти, создающих незабываемую атмосферу.

Участники фестиваля смогут найти все необходимое для создания уюта в доме: от декора и свечей до уникальной керамической посуды, елочных игрушек и стеклянных шаров с ручной росписью. Кроме того, будут представлены дизайнерская одежда, натуральная косметика, оригинальные парфюмы, виниловые пластинки, книги и множество товаров для детей, включая игрушки. Особое внимание будет уделено гастрономии: на фестивале можно будет найти деликатесы для праздничного стола.

Для желающих создать уникальные подарки своими руками на фестивале будут организованы мастер-классы, где гости смогут научиться новым навыкам.

 

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