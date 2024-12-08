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Россия озвучила свою позицию по ситуации в Сирии через официальное заявление МИД

Российская Федерация выразила свою позицию по конфликту в Сирии через официальное заявление Министерства иностранных дел страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что все подробности ситуации изложены в соответствующем документе ведомства.

Россия озвучила свою позицию по ситуации в Сирии через официальное заявление МИД
Фото: Baltphoto

«Что касается вопроса по Сирии, то российская позиция изложена в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел», — отметил он в ответ на вопросы журналистов.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление, в котором призвало все стороны, участвующие в сирийском конфликте, воздержаться от насилия, сообщил 360.ru.

В документе подчеркивается, что политические разногласия в Сирии должны решаться мирным путем, с учетом интересов всех этноконфессиональных групп, составляющих сирийское общество. Ведомство также отметило важность диалога между правительством президента Башара Асада и оппозиционными силами для достижения стабильности и долгосрочного мира в регионе.

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