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В Петербурге завершилась установка звуковых и голосовых устройств на светофорах

В Петербурге завершилась реализация Адресной программы 2024 года, в рамках которой на светофорах города установили устройства звукового и голосового сопровождения.

В Петербурге завершилась установка звуковых и голосовых устройств на светофорах
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Оборудование установили на 21 объекте в 9 районах города, всего было установлено 153 устройства отечественного производства. Работы по оснащению светофоров звуковыми помощниками начались в середине июля и проводились с учётом потребностей слабовидящих горожан.

Особое внимание уделили маршрутам, часто используемым людьми с ограничениями по зрению.

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