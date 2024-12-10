В Петербурге завершилась установка звуковых и голосовых устройств на светофорах

В Петербурге завершилась реализация Адресной программы 2024 года, в рамках которой на светофорах города установили устройства звукового и голосового сопровождения.

Оборудование установили на 21 объекте в 9 районах города, всего было установлено 153 устройства отечественного производства. Работы по оснащению светофоров звуковыми помощниками начались в середине июля и проводились с учётом потребностей слабовидящих горожан.

Особое внимание уделили маршрутам, часто используемым людьми с ограничениями по зрению.