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Специалисты Авито узнали у петербуржцев, как они проведут новогодние каникулы

Команды Авито Работы и Авито Рекламы опросили 7 тысяч работающих респондентов и выяснили, что некоторые посвятят свободное время обучению на специальных курсах.

Специалисты Авито узнали у петербуржцев, как они проведут новогодние каникулы
Фото: Роман Киташов / Baltphoto

Согласно результатам исследования, 11% респондентов собираются заняться обучением. Большинство опрошенных — 62% — планируют проводить эти дни в семейном кругу и с друзьями. 45% респондентов намерены заняться хобби, читать книги и смотреть фильмы. 22% петербуржцев будут продолжать выполнять рабочие задачи, или возьмут подработку. 29% опрошенных отправятся в путешествие, а 10% предпочитают остаться дома.

Специалисты Авито выяснили, почему для некоторых обучение становится важной частью праздничного времяпровождения. Опрос выявил несколько причин. 68% респондентов стремятся к саморазвитию, 38% не хотят терять время зря, а 32% видят в обучении способ развивать навыки, необходимые для карьерного роста. В тоже время 45% опрошенных указали на необходимость профессионального развития.

При поиске информации о курсах 42% жителей Петербурга обращаются к рекламе на маркетплейсах и сайтах объявлений. При этом 45% спрашивают о курсах у друзей и родственников. Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, отмечает, что пройти курсы предлагают все больше компаний, и на этом рынке наблюдается высокая конкуренция.

В условиях, когда бренды стремятся привлечь внимание аудитории, медийная реклама на классифайдах становится важным инструментом.

«В ноябре инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли в шесть раз год к году», — прокомментировал директор Авито Рекламы.

Что касается финансовых аспектов, то 20% петербуржцев готовы выделить она обучение во время зимних каникул до 10 тысяч рублей. 12% планируют потратить 10-20 тысяч рублей, 13% — 20-30 тысяч рублей, а 9% готовы выложить 30-50 тысяч рублей. Раскошелятся на сумму от 50 до 70 тысяч рублей всего 5% опрошенных.

Средний чек петербуржца составит 61 645 рублей. При этом четверть опрошенных — 25% — трать на курсы деньги вовсе не планируют и рассматривают бесплатные варианты. Половина опрошенных — 50% — хотят уделить учебе 1-2 часа в день, 28% — 2-4 часа в день.

Также специалисты платформы выявили основные направления, по которым респонденты планируют пройти обучение. В тренде — IT-специальности — 31%, а также личностное развитие и коучинг — 31%. Следом финансы и инвестиции — 29%.

Это коррелируется с результатами опросов по рынку труда, которые ранее проводили специалисты Авито. Так, 50% респондентов хотят сменить профессию. И 20% сообщили, что остановили бы свой выбор на IT-специальности.

«Это закономерный тренд: сегодня с нехваткой сотрудников сталкиваются не только промышленные предприятия, но и компании офисного сегмента», — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории «офисные профессии» Авито Работы.

 

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