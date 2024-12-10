Губернатор Воробьев открыл новую разворотную эстакаду на Каширском шоссе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев официально открыл новую разворотную эстакаду вблизи деревни Апаринки, соединяющую Каширское шоссе и трассу А-105. Это важный этап в рамках масштабной реконструкции загруженного шоссе, который значительно улучшит движение в сторону Москвы. Теперь водители смогут воспользоваться бессветофорным проездом, что станет значительным облегчением для автомобилистов. Об этом сообщил 360.ru.

Реконструкция Каширского шоссе проводится в несколько этапов. Проект включает комплексные работы по улучшению инфраструктуры и избавлению от многокилометровых пробок, которые ежедневно заставляют водителей терять до полутора часов в пути. Ожидается, что после завершения всех этапов, время в пути до Москвы и Видного сократится до 20 минут.

«Сегодня мы запускаем первую разворотную эстакаду, а к субботе планируется убрать светофор, что значительно упростит движение в этом загруженном районе. В будущем также уберем левоповоротный съезд на улицу Газовиков, что ускорит движение и сэкономит 20 минут», — отметил Воробьев.

Сейчас в рамках первой стадии проекта завершены работы по установке новой разворотной петли, которая облегчает развороты и улучшает проезд в сторону Москвы. Следующим шагом будет открытие развязки между Каширским и Володарским шоссе, которая обеспечит бессветофорное движение и будет способствовать более комфортному выезду в Москву и область. Эта развязка планируется к открытию в первом квартале 2025 года и позволит водителям экономить до 40–50 минут.

Также в ближайшие два года планируется завершение реконструкции Володарского шоссе и переезда. Работы по бетонированию участка завершатся зимой 2025 года, а асфальтирование будет завершено до марта того же года.