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Стоматолог рассказал, когда имплантация зубов невозможна

Фото: unsplash

Стоматолог и хирург-имплантолог Юлиан Иванов рассказал, что имплантация зубов является одной из самых востребованных и эффективных процедур в современной стоматологии. В то же время вокруг нее существует множество мифов, например, что процесс имплантации может длиться несколько лет.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» специалист объяснил, что классическая имплантация обычно требует нескольких посещений врача. Первое — это консультация и обследование, куда входит сбор анамнеза, обсуждение с пациентом и компьютерная томограмма. На основании результатов обследования определяется, возможна ли стандартная имплантация или же потребуются дополнительные вмешательства.

Второе посещение включает саму имплантацию, которая, по словам врача, при благоприятных условиях занимает в среднем 15 минут. Через неделю проводится третий визит, во время которого снимают швы, после чего пациенту дается трехмесячный перерыв.

Затем, во время четвертого посещения, устанавливается формирователь десневой манжеты, необходимый для правильного формирования слизистой вокруг имплантата. Таким образом, суммарно процесс от начала лечения до завершения занимает около четырех месяцев.

Однако Юлиан Иванов отметил, что в некоторых ситуациях провести имплантацию невозможно. К таким случаям он отнес прием химиотерапевтических препаратов, лечение онкологических заболеваний, некоторые формы сахарного диабета, а также психические расстройства.

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