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В Петербурге обсудили проблемы частных музеев

В Петербурге на круглом столе, который провел peterburg2.ru, эксперты обсуждали внедрение новых частных музеев в туристическую инфраструктуру города.

В Петербурге обсудили проблемы частных музеев
Фото: peterburg2.ru

 

В частности, затрагивались:

  • вопросы использования современных технологий (виртуальная реальность);
  • проблемы финансирования;
  • сотрудничество с другими городскими организациями.

Среди участников обсуждения были  гендиректор компании PushKeen Кирилл Рейнольдс, руководитель направления Интеграция компании TEGRATECH Сергей Хачатуров, директор по внешним связям музея современного искусства Эрарта Екатерина Атоян-Милюкова.

«Для корпоративных музеев важно повышать доступность и узнаваемость, чтобы туда можно было попасть в удобное время, а не только по договорённости за несколько недель», — рассказали эксперты.

Также они сошлись во мнении, что креативный мерчендайзинг (например, игры) и сотрудничество с другими бизнесами – важные факторы успеха для частных музеев.

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