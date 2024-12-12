В Петербурге обсудили проблемы частных музеев

В Петербурге на круглом столе, который провел peterburg2.ru, эксперты обсуждали внедрение новых частных музеев в туристическую инфраструктуру города.

В частности, затрагивались:

вопросы использования современных технологий (виртуальная реальность);

проблемы финансирования;

сотрудничество с другими городскими организациями.

Среди участников обсуждения были гендиректор компании PushKeen Кирилл Рейнольдс, руководитель направления Интеграция компании TEGRATECH Сергей Хачатуров, директор по внешним связям музея современного искусства Эрарта Екатерина Атоян-Милюкова.

«Для корпоративных музеев важно повышать доступность и узнаваемость, чтобы туда можно было попасть в удобное время, а не только по договорённости за несколько недель», — рассказали эксперты.

Также они сошлись во мнении, что креативный мерчендайзинг (например, игры) и сотрудничество с другими бизнесами – важные факторы успеха для частных музеев.