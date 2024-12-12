Ночной концерт Дмитрия Маликова, концерт группы Lumen, открытие зимнего сезона в Брусницыне: куда пойти в Петербурге 13 — 19 декабря

В традиционном обзоре мероприятий Peterburg2 представил самые интересные события следующей недели. Среди них — концерт под звездами «Adele. Tribute под звездами», концерт Хмыров, концерт «The Phantom of the Opera» и другие.
Мероприятия 13 декабря
Концерт «Adele. Tribute под звездами»
Адрес: Санкт-Петербургский планетарий
Звёздный купол высотой 25 метров подарит зрителям возможность насладиться потрясающими песнями Адель. Любовь Штарк, певица и актриса Александринского театра, исполнит популярные композиции «Skyfall», «Someone Like You», «Hello» и «Rolling in the Deep».
Возрастное ограничение: 6+.
Ночной концерт Дмитрия Маликова «PIANOMANIЯ»
Адрес: Джаз-клуб Игоря Бутмана
Дмитрий Маликов — народный артист России, известный певец, композитор и пианист, который успешно сочетает разные жанры и выступает в лучших концертных залах России и Европы. Он также создаёт музыку для фильмов и световых шоу. Благодаря своему классическому образованию, полученному в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Маликов создаёт инструментальную музыку, которая уже много лет восхищает широкую и преданную аудиторию любителей музыки.
Возрастное ограничение: 6+.
Мероприятия 14 декабря
Большой концерт шоу «Женский стендап»
Адрес: Концертно-спортивный комплекс Арена
«Женский стендап» — это уникальное шоу на ТНТ и российском телевидении, где женщины смело и открыто шутят на темы, которые их волнуют, интересуют и забавляют. Без предрассудков и смущения: только честная, острая ирония от представительниц прекрасного пола.
Возрастное ограничение: 18+.
Концерт Хмырова
Адрес: Клуб Sound
Хмыров — петербургский артист, принадлежащий к волне новой искренности. Он мастерски превращает необычное сочетание энергичного хип-хопа и русско-рокового лиризма в запоминающиеся хиты.
Возрастное ограничение: 12+.
Концерт группы Lumen
Адрес: Концертный зал Base St. Petersburg
В Петербурге пройдёт концерт группы LUMEN в клубе BASE SPB, приуроченный к двадцатилетию альбома «Три пути». Этот второй альбом в дискографии группы хорошо знаком всем поклонникам Lumen. Многие песни с него стали хитами и часто звучат на концертах.
Возрастное ограничение: 16+.
Концерт «The Phantom of the Opera»
Адрес: Концертный зал Яани Кирик
Знаменитая музыка из мюзикла «Призрак Оперы» прозвучит в стенах древнего собора Яани Кирик. Солисты петербургских оперных театров исполнят концертную версию одного из самых известных мюзиклов в истории на языке оригинала под аккомпанемент струнного ансамбля и органа.
Возрастное ограничение: 6+.
Мероприятия 15 декабря
Открытие зимнего сезона 2024/2025 в Брусницыне
Адрес: Культурный квартал Брусницын
Культурный квартал «Брусницын» приглашает вас на торжественное открытие зимнего сезона. Вас ждут каток и развлечения в квартале, встреча Деда Мороза в его резиденции, выступления оркестра Дедов Морозов, мастер-классы по фигурному катанию и спектакль на льду «Золушка». Будет весело!
Возрастное ограничение: 0+.
Импровизационное шоу «Тайные»
Адрес: Comedy Place на Литейном
«Тайные» — это первое женское импровизационное шоу, которое представляет команда «Тайный Штаб 47». Это уникальная смесь искренней женской дружбы и юмора на одной сцене!
Возрастное ограничение: 18+.
Вечеринка «StandUp 30+»
Адрес: Comedy Place на Литейном
Стендап для тех, кому за тридцать — лучшее развлечение! Только актуальный и искренний юмор, основанный на жизненном опыте: известные комики участвуют в шоу StandUp 30+, и им действительно есть что рассказать.
Возрастное ограничение: 18+.
Мероприятия 16 декабря
Фестиваль «Pianissimo. Зима 2024»
Адрес: Государственный Эрмитаж
Фестиваль Pianissimo подчёркивает мастерство юных пианистов, демонстрируя их способности в культурных пространствах, где гармоничное сочетание произведений выдающихся композиторов и непреходящей красоты визуального искусства. Основная цель фестиваля Pianissimo — общение широкой аудитории с классической музыкой и представление публике молодых пианистов.
Возрастное ограничение: 12+.
Интерактивная программа «ПредНовогодний сувенир»
Адрес: Петербургский музей кукол
В ходе интерактивной программы на территории Петербургского музея кукол вы познакомитесь с игрушками, которые использовались для украшения ёлок в разные времена, и сможете создать новогодний сувенир — красивый магнитный магнит.
Обратите внимание: участие в мероприятии бесплатное, однако для посещения площадки необходимо приобрести билеты для ребёнка и (если требуется) сопровождающего.
Возрастное ограничение: 6+.
Мероприятия 17 декабря
Спектакль «Демон»
Адрес: Арт-пространство Театральная Долина
Для ценителей поэзии и визуальной эстетики — авторское произведение Елизаветы Дубровиной: пластико-поэтический спектакль «Демон» по одноимённой поэме М. Ю. Лермонтова. Трагедия, которая и сегодня вызывает споры среди литературоведов о персонажах произведения.
Возрастное ограничение: 12+.
Балет «Щелкунчик»
Адрес: Большой концертный зал Октябрьский
В период новогодних каникул известные звёзды балета, такие как Фарух Рузиматов, Иван Зайцев, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и Анастасия Горячева из Большого театра, исполнят главные роли в ярком и праздничном балете «Щелкунчик».
Знаменитая история о милой девочке Маше, отважном деревянном солдатике и злом короле мышей будет представлена через призму классического балета на основе гениальной музыки Петра Ильича Чайковского.
Возрастное ограничение: +.
Мероприятия 18 декабря
Спектакль «Бедная девушка»
Адрес: Винный рестобар 3/4
«Бедная девушка» — героиня, которая не теряет оптимизма — ищет своё место в чужой стране. Городской романс и арии мюзиклов, Нью-Йорк, Париж и любимый Санкт-Петербург. Её путь от художницы до монахини завершается победой благодаря силе великой литературы и вселенской любви. «Когда душа тоскует и жаждет общения, я отправляюсь в кабак», — говорит она. Жизненные истории, рассказанные с самоиронией, песни и танцы, красивые женщины и страстные мужчины — всё это «Бедная девушка».
Возрастное ограничение: 18+.
Концерт Молот-ансамбля «Постоянный/переменный ток-II»
Адрес: Новая сцена Александринского театра
Джаз, рок-н-ролл и композиторский талант в сочетании с академической виртуозностью — вот что делает музыку американских минималистов такой привлекательной. Вас ждёт путешествие по энергичным и утончённым музыкальным мирам от выдающихся американских композиторов в исполнении лучших российских исполнителей современной музыки.
Возрастное ограничение: 6+.
Мероприятия 19 декабря
Вечеринка «Comedy Place Standup. Проверка материала»
Адрес: Comedy Place на Литейном
Комики, чьи шутки привлекли внимание талантливых команд популярных юмористических проектов на каналах ТНТ и VK Видео, тщательно отбирали каждый свой номер вместе с редакторами и теперь выступят на сцене Comedy Place.
Вы станете первыми зрителями, которые услышат лучшие подготовленные материалы и новые шутки, которые впоследствии могут попасть в самые рейтинговые шоу страны.
Возрастное ограничение: 18+.