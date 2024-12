Ночной концерт Дмитрия Маликова, концерт группы Lumen, открытие зимнего сезона в Брусницыне: куда пойти в Петербурге 13 — 19 декабря

В традиционном обзоре мероприятий Peterburg2 представил самые интересные события следующей недели. Среди них — концерт под звездами «Adele. Tribute под звездами», концерт Хмыров, концерт «The Phantom of the Opera» и другие.

Мероприятия 13 декабря

Концерт «Adele. Tribute под звездами»

Адрес: Санкт-Петербургский планетарий

Звёздный купол высотой 25 метров подарит зрителям возможность насладиться потрясающими песнями Адель. Любовь Штарк, певица и актриса Александринского театра, исполнит популярные композиции «Skyfall», «Someone Like You», «Hello» и «Rolling in the Deep».

Возрастное ограничение: 6+.

Ночной концерт Дмитрия Маликова «PIANOMANIЯ»

Адрес: Джаз-клуб Игоря Бутмана

Дмитрий Маликов — народный артист России, известный певец, композитор и пианист, который успешно сочетает разные жанры и выступает в лучших концертных залах России и Европы. Он также создаёт музыку для фильмов и световых шоу. Благодаря своему классическому образованию, полученному в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Маликов создаёт инструментальную музыку, которая уже много лет восхищает широкую и преданную аудиторию любителей музыки.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 14 декабря

Большой концерт шоу «Женский стендап»

Адрес: Концертно-спортивный комплекс Арена

«Женский стендап» — это уникальное шоу на ТНТ и российском телевидении, где женщины смело и открыто шутят на темы, которые их волнуют, интересуют и забавляют. Без предрассудков и смущения: только честная, острая ирония от представительниц прекрасного пола.

Возрастное ограничение: 18+.

Концерт Хмырова

Адрес: Клуб Sound

Хмыров — петербургский артист, принадлежащий к волне новой искренности. Он мастерски превращает необычное сочетание энергичного хип-хопа и русско-рокового лиризма в запоминающиеся хиты.

Возрастное ограничение: 12+.

Концерт группы Lumen

Адрес: Концертный зал Base St. Petersburg

В Петербурге пройдёт концерт группы LUMEN в клубе BASE SPB, приуроченный к двадцатилетию альбома «Три пути». Этот второй альбом в дискографии группы хорошо знаком всем поклонникам Lumen. Многие песни с него стали хитами и часто звучат на концертах.

Возрастное ограничение: 16+.

Концерт «The Phantom of the Opera»

Адрес: Концертный зал Яани Кирик

Знаменитая музыка из мюзикла «Призрак Оперы» прозвучит в стенах древнего собора Яани Кирик. Солисты петербургских оперных театров исполнят концертную версию одного из самых известных мюзиклов в истории на языке оригинала под аккомпанемент струнного ансамбля и органа.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 15 декабря

Открытие зимнего сезона 2024/2025 в Брусницыне

Адрес: Культурный квартал Брусницын

Культурный квартал «Брусницын» приглашает вас на торжественное открытие зимнего сезона. Вас ждут каток и развлечения в квартале, встреча Деда Мороза в его резиденции, выступления оркестра Дедов Морозов, мастер-классы по фигурному катанию и спектакль на льду «Золушка». Будет весело!

Возрастное ограничение: 0+.

Импровизационное шоу «Тайные»

Адрес: Comedy Place на Литейном

«Тайные» — это первое женское импровизационное шоу, которое представляет команда «Тайный Штаб 47». Это уникальная смесь искренней женской дружбы и юмора на одной сцене!

Возрастное ограничение: 18+.

Вечеринка «StandUp 30+»

Адрес: Comedy Place на Литейном

Стендап для тех, кому за тридцать — лучшее развлечение! Только актуальный и искренний юмор, основанный на жизненном опыте: известные комики участвуют в шоу StandUp 30+, и им действительно есть что рассказать.

Возрастное ограничение: 18+.

Мероприятия 16 декабря

Фестиваль «Pianissimo. Зима 2024»

Адрес: Государственный Эрмитаж

Фестиваль Pianissimo подчёркивает мастерство юных пианистов, демонстрируя их способности в культурных пространствах, где гармоничное сочетание произведений выдающихся композиторов и непреходящей красоты визуального искусства. Основная цель фестиваля Pianissimo — общение широкой аудитории с классической музыкой и представление публике молодых пианистов.

Возрастное ограничение: 12+.

Интерактивная программа «ПредНовогодний сувенир»

Адрес: Петербургский музей кукол

В ходе интерактивной программы на территории Петербургского музея кукол вы познакомитесь с игрушками, которые использовались для украшения ёлок в разные времена, и сможете создать новогодний сувенир — красивый магнитный магнит.

Обратите внимание: участие в мероприятии бесплатное, однако для посещения площадки необходимо приобрести билеты для ребёнка и (если требуется) сопровождающего.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 17 декабря

Спектакль «Демон»

Адрес: Арт-пространство Театральная Долина

Для ценителей поэзии и визуальной эстетики — авторское произведение Елизаветы Дубровиной: пластико-поэтический спектакль «Демон» по одноимённой поэме М. Ю. Лермонтова. Трагедия, которая и сегодня вызывает споры среди литературоведов о персонажах произведения.

Возрастное ограничение: 12+.

Балет «Щелкунчик»

Адрес: Большой концертный зал Октябрьский

В период новогодних каникул известные звёзды балета, такие как Фарух Рузиматов, Иван Зайцев, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и Анастасия Горячева из Большого театра, исполнят главные роли в ярком и праздничном балете «Щелкунчик».

Знаменитая история о милой девочке Маше, отважном деревянном солдатике и злом короле мышей будет представлена через призму классического балета на основе гениальной музыки Петра Ильича Чайковского.

Возрастное ограничение: +.

Мероприятия 18 декабря

Спектакль «Бедная девушка»

Адрес: Винный рестобар 3/4

«Бедная девушка» — героиня, которая не теряет оптимизма — ищет своё место в чужой стране. Городской романс и арии мюзиклов, Нью-Йорк, Париж и любимый Санкт-Петербург. Её путь от художницы до монахини завершается победой благодаря силе великой литературы и вселенской любви. «Когда душа тоскует и жаждет общения, я отправляюсь в кабак», — говорит она. Жизненные истории, рассказанные с самоиронией, песни и танцы, красивые женщины и страстные мужчины — всё это «Бедная девушка».

Возрастное ограничение: 18+.

Концерт Молот-ансамбля «Постоянный/переменный ток-II»

Адрес: Новая сцена Александринского театра

Джаз, рок-н-ролл и композиторский талант в сочетании с академической виртуозностью — вот что делает музыку американских минималистов такой привлекательной. Вас ждёт путешествие по энергичным и утончённым музыкальным мирам от выдающихся американских композиторов в исполнении лучших российских исполнителей современной музыки.

Возрастное ограничение: 6+.

Мероприятия 19 декабря

Вечеринка «Comedy Place Standup. Проверка материала»

Адрес: Comedy Place на Литейном

Комики, чьи шутки привлекли внимание талантливых команд популярных юмористических проектов на каналах ТНТ и VK Видео, тщательно отбирали каждый свой номер вместе с редакторами и теперь выступят на сцене Comedy Place.

Вы станете первыми зрителями, которые услышат лучшие подготовленные материалы и новые шутки, которые впоследствии могут попасть в самые рейтинговые шоу страны.

Возрастное ограничение: 18+.